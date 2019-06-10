В провинции Цзянси из-за наводнения эвакуировали около 135 тыс. человек

ШАНХАЙ, 10 июня. /ТАСС/. Охваченной сильными ливнями и наводнениями восточной китайской провинции Цзянси нанесен прямой экономический ущерб на сумму порядка 2,65 млрд юаней (около $383 млн), местные власти были вынуждены эвакуировать из пострадавших районов около 135 тыс. жителей. Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Сильнее всего от наводнений, вызванных продолжающимися с прошлого четверга ливнями, пострадали девять городов провинции, где ударом стихии нанесен ущерб сельхозугодьям на площади свыше 110 тыс. гектар, разрушено 715 жилых строений, еще около 313 построек серьезно повреждены.

В охваченных наводнениями районах работают экстренные службы. Спасатели доставляют местным жителям питьевую воду, палатки, одежду и другие предметы первой необходимости. По данным управления, ливни нарушили в провинции Цзянси нормальную жизнь свыше 1,42 млн человек. Ранее сообщалось, что наводнения унесли в этой провинции жизни шести человек.