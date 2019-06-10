СК возбудил дело после отравления 26 человек на базе отдыха в Нижегородской области

ТАСС, 10 июня. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 26 человек в загородном клубе в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

"По факту отравления посетителей загородного клуба возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в больницах остаются два человека, получивших отравление. Работа загородного клуба приостановлена, следователи изъяли образцы воды и продуктов из пищеблока.

Возбудителем отравления стал золотистый стафиллокок, бактерия была обнаружена в салате, который заказали все пострадавшие, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения в пищеблоке на базе отдыха: компоненты салата хранились больше допустимого времени, была нарушена технология мытья посуды, сотрудники пищеблока не соблюдали личную гигиену.

В пятницу в загородном клубе "Ранчо 636" в нижегородском Дзержинске отравились 26 человек, 17 из них был госпитализированы с диагнозом пищевая интоксикация. По данным следствия, гости базы отдыха отравились во время проведения банкета.

В новость были внесены изменения (10:32 мск) - добавлен комментарий Роспотребнадзора.