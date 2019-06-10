На Сахалине рыбаки обнаружили тело бывшего мэра Шахтерска

ТАСС, 10 июня. Тело экс-главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова обнаружили рыбаки в бухте Тихой на восточном побережье Сахалина, сообщил ТАСС представитель управления СК РФ по Сахалинской области.

"Тело Хапалова обнаружили в субботу местные рыбаки, он был в спасательном жилете недалеко от своей лодки. По предварительной информации, следов насилия не обнаружено, не исключена версия сердечного приступа. Тело отправлено на вскрытие", - сообщили в ведомстве.

Владимир Хапалов был отстранен от должности главы администрации Шахтерска в 2010 году, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В 2011 году он получил четыре года условно за то, что нанес телесные повреждения женщине-сторожу, которая охраняла здание администрации.