Эксперты МВД не нашли следов наркотиков на смывах с ладоней Голунова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой осуществляют защиту Голунова.

"На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили", - заявил Чиков.

Он также выложил копию страницы экспертного заключения в своем Telegram-канале, где сказано, что на "поверхностях представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы в рук, и на поверхностях представленных на экспертизу ногтевых пластин наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ не обнаружено".

Кроме того, Чиков заявил, что следователи, которые ведут дело Голунова, пытались взять с адвокатов журналиста подписку о неразглашении, однако те отказались. "Им запрещено лишь называть личные данные сотрудников полиции", - отметил Чиков.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), ему предъявлено обвинение, вину он не признает.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.