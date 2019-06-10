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В колонну МЧС в Тульской области въехала фура

В результате инцидента пострадали пять сотрудников ведомства
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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В 09:35 мск в Тульской области на 201 км трассы М-4 "Дон" произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию", - сообщили в министерстве. Четыре автомашины из колонны совершили техническую остановку и в этот момент в них врезалась фура.

"В результате столкновения два автомобиля МЧС получили повреждения и не могут продолжать движение", - сообщили в министерстве. 

В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадали пять сотрудников.

"В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой степени тяжести они направлены в больницу", - сообщили в министерстве.

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РоссияТульская область
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