Водитель фуры, врезавшейся в колонну МЧС в Тульской области, уснул за рулем

ТАСС, 10 июня. Водитель большегруза, который в Тульской области протаранил колонну МЧС России, следовавшую в Керчь, по предварительным данным, уснул за рулем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, виновник аварии - водитель большегруза - уснул за рулем, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что дорожный инцидент произошел в 09:35 мск на 201-м километре трассы М-4 "Дон". В машины министерства, совершившие техническую остановку, въехал большегруз. В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС, с различными травмами их направили в больницы. Два автомобиля сильно повреждены и продолжать движение не могут.