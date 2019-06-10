"Алроса" проводит собственное расследование хищения у нее алмазного сырья

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" подтвердила информацию о пресечении масштабного хищения алмазов в ее единой сбытовой организации и проводит собственное расследование. Об этом сообщили в понедельник журналистам в компании.

"Операция была проведена при непосредственном участии службы безопасности "Алросы". Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования", - сказали в "Алросе".

Как сообщили ранее ТАСС в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сотрудники ФСБ и СК выявили хищения алмазного сырья у "Алросы" на десятки миллионов рублей. Участники преступной группы были задержаны 6 июня следователями СК и сотрудниками ФСБ с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.