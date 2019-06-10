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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Фотография Никиты Белянкина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Фотография Никиты Белянкина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Красногорский городской суд арестовал на 2 месяца восьмого предполагаемого участника драки в Красногорском районе, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Красногорского городского суда Московской области удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Гамлета Ромиковича Айрапетяна", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На прошлой неделе были арестованы семеро фигурантов данного дела.

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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
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