Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Красногорский городской суд арестовал на 2 месяца восьмого предполагаемого участника драки в Красногорском районе, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Красногорского городского суда Московской области удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Гамлета Ромиковича Айрапетяна", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На прошлой неделе были арестованы семеро фигурантов данного дела.