СК ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следствие просит ареста шести подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева на юго-западе Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. "В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении преступления. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что все задержанные являются уроженцами Таджикистана.

В СК опровергли сведения о том, что конфликт возник из-за приставаний подозреваемых к беременной женщине. По данным следствия, в ночь на 8 июня Чуев шел со своей девушкой в парке на Южнобутовской улице, к нему обратились двое несовершеннолетних. Они пожаловались, что им мешают пройти несколько человек.

Чуев вступился за подростков и в ходе конфликта на территории парка получил травмы и упал с моста в пруд. Вместе с ним в воду упал один из нападавших, он продолжил бить спортсмена, в результате тот утонул. Впоследствии мужчины избили девушку Чуева и других отдыхающих в парке, после чего скрылись.

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