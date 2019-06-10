Ущерб от пожара в морском университете Новороссийска оценивается в 4 млн рублей

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Ущерб от пожара на территории морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске оценивается примерно в 4 млн рублей, ремонт планируется завершить в сентябре. Об этом сообщил ТАСС ректор учебного заведения Сергей Кондратьев.

Пожар произошел 9 июня в отдельно стоящем здании высотой десять метров. По информации пресс-службы МЧС России, пожар ликвидировали в 22:31, погибших и пострадавших нет, причина возгорания - короткое замыкание.

"Нет сомнения, что загорелся щиток, его изъяли для экспертизы. Горевшее строение - это железный ангар над бассейном, установлены шлюп-балки для спуска на воду бассейна шлюпок для тренировок моряков. Выгорела внутренняя обшивка, ущерб оценивается в 4 млн рублей. У нас общее финансирование более 1 млрд рублей, поэтому деньги на ремонт есть", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что ремонтные работы планируется завершить осенью текущего года. "Сейчас работают проектировщики, полагаю, ремонт завершится в конце сентября. До этого времени студенты будут заниматься на открытом воздухе, мы договорились в двух местах, сейчас лето, шлюпки можно спускать на воду. В этом ангаре были задействованы всего две программы, думаю, справимся", - отметил ректор.