Житель Тувы сообщил в полицию, что откусил язык напавшему на него медведю

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Житель Тувы отбился от напавшего на него в тайге медведя. По его словам, он откусил хищнику язык, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по республике.

В соцсетях размещена полицейская справка с информацией об инциденте. В ней сообщается, что 29-летний мужчина из поселка Хут попал в больницу с укусами головы, рук и живота. Сам пострадавший при этом утверждает, что якобы собирал опавшие сухие рога оленей и подвергся нападению медведя, отбиться от которого ему удалось, откусив хищнику язык.

"Действительно, да, потерпевший это говорит. Это его слова, охотнадзор медведя ни живого, ни мертвого пока нашел. Но мужчина остался жив, наверное, он, что-то такое сделал, что медведь испугался и убежал", - сказали полиции.

В главке МВД добавили, что мужчина и бывший с ним односельчанин привлечены к административной ответственности. Дело в том, что в регионе до 21 июня действует особый противопожарный режим с полным запретом на посещение лесов.