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В Подмосковье задержали женщину по подозрению в мошенничестве с подрядами на строительство

Общий материальный ущерб составил 9,5 млн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Полицейские Московской области задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с договорами подрядов на ремонт и строительство домов в регионе. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова, ущерб от деятельности задержанной составил 9,5 млн рублей.

"Установлено, что женщина, являясь генеральным директором коммерческой фирмы, заключала с гражданами договоры подрядов на ремонт и строительство жилых домов и бань по всей территории Московской области. Заведомо не имея намерений и реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, она вводила граждан в заблуждение. Завладев денежными средствами в качестве оплаты по договору, подозреваемая присваивала их себе. При этом работы по строительству не выполнялись. Девяти жителям Подмосковья причинен материальный ущерб на сумму 9,5 млн рублей", - сказала она.

По словам Петровой, в настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сейчас она находится под домашним арестом.

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