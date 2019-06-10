УФАС Петербурга заподозрило картельный сговор на торгах по ремонту школ и детских садов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции", заподозрив в сговоре при торгах по ремонту социальных объектов пять компаний и одного индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Организации и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении картельного соглашения на 30-и торгах по текущему ремонту нескольких районных администраций, школ, детских садов, поликлиник и других бюджетных учреждений на общую сумму, превышающую 84 млн рублей", - сказано в сообщении.

Дело возбудили по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов" закона "О защите конкуренции" в отношении ООО "СКС", ИП Киселев С.Г., ООО "Растр-Сервис", ООО "ТОП-ТИМ" и ООО "ЕвроСтройСервис".

По версии антимонопольного органа, аукционы, в которых принимали участие указанные общества и ИП, прошли с минимальным снижением цены, заявки подавались с одинаковых IP-адресов, некоторые контакты организаций (телефон, электронная почта) совпадают.