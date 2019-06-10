В Зеленограде задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая без видимых причин напала на малолетнего ребенка и пенсионерку в столичном округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

"Сегодня утром в 16-м микрорайоне Зеленограда женщина без видимых причин напала на ребенка в возрасте 1 года 8 месяцев. Она опрокинула коляску, в которой он находился. Потом правонарушительница оцарапала лицо пожилой женщине", - сказали в полиции. Там добавили, что вскоре женщину задержали, а ребенка отправили в медицинское учреждение для оценки его состояния здоровья.

"Женщину также осмотрят медики, они установят, была ли она пьяна. По факту инцидента начала доследственная проверка", - сказали в полиции.