Шахтеры во Львовской области перекрыли международную трассу, требуя погасить $15 млн долга

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Шахтеры во Львовской области прекратили работу и перекрыли трассу международного значения Львов - Рава - Русская с требованием погасить задолженность по заработной плате. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник глава независимого профсоюза шахтеров Украины Махаил Волынец.

"Шахтеры государственного предприятия "Львовоуголь" перекрыли трассу в двух местах. Горняки всех шахт предприятия прекратили работу и проводят акцию протеста", - сказал он. Волынец пояснил, что основным требованием шахтеров является погашение задолженности по заработной плате, которая "только во Львовской области составила 400 млн гривен (около $15 млн)". "А по всей Украине задолженность превышает 1 млрд гривен (около $37,6 млн)", - уточнил он.

Глава профсоюза подчеркнул, что шахтеры вынуждены были приостановить работу из-за бездействия властей в вопросе урегулирования ситуации в угольной отрасли. По его словам, министр энергетики и угольной промышленности на прошлой неделе заверил, что шахтерам перечислят деньги на погашение задолженности 10 июня, однако этого не произошло.