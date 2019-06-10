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Дело полковника Захарченко
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Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Дмитрий Захарченко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Дмитрий Захарченко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимого. Судья оглашает полный текст приговора, включая его мотивировочную часть. Наказание для Захарченко будет названо в заключительной части приговора.

"Захарченко, являясь должностным лицом, получил лично взятку в виде оказания услуг имущественного характера", - говорится в приговоре, который оглашает судья Елена Абрамова.

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