Ливень в Крыму нанес ущерб интерьерам и живописи Воронцовского дворца

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Мебель, картины, документы и украшения стен Воронцовского дворца в Крыму намокли во время сильного ливня, который прошел в республике в конце минувшей недели, а конструкции здания напитались влагой. Окончательно ущерб станет понятен через некоторое время, пока специалисты музея уверены, что непоправимого урона нет, сообщила ТАСС представитель Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

7 июня во время непогоды в Крыму ветром сдвинуло временную кровлю дворца, смонтированную на время ремонта крыши. Вода попала в помещения, однако, как отмечали в республиканском министерстве культуры, фонды музея не пострадали. На два дня основной корпус дворца, куда попала вода, был закрыт для посещения.

"Мы приняли все меры, чтобы просушить [помещения дворца и экспонаты], а последствия будем со временем смотреть. Мебель в экспозиции подмокла, и на втором этаже [намокли] географические карты, графика. <…> [Вода попала на] живопись - <…> портреты Воронцова, три портрета в кабинете", - рассказала представитель музея.

Она отметила, что картины постарались снять сразу же, когда поняли, что вода попадает в помещения дворца, однако ливень начался очень быстро, и полотна намокли. Понадобится помощь специалистов, чтобы привести их в прежний вид. В библиотеке, расположенной на втором этаже дворца, намокли два стеллажа, но сотрудники успели убрать в безопасное место практически все книги - вода попала только на отдельные тома. Специалист учреждения уточнила, что также намокли стены внутренних помещений и декоративная лепнина, начала отходить штукатурка; внутренние конструкции здания напитались влагой, вода проникла на все этажи и в подвал дворца.

"Непоправимого ущерба нет, все решается. Но все равно надо будет работать со специалистами, реставраторами", - добавила собеседница. Она отметила, что в настоящее время экспозиции дворца открыты для посещения, хотя здание временно обесточено.

Воронцовский дворец был построен в первой половине XIX века крестником императрицы Екатерины II графом Михаилом Воронцовым, является популярным у туристов объектом, привлекая ежегодно тысячи экскурсантов. В рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма во дворце проводятся ремонтные работы. Только реставрационные и восстановительные работы оцениваются в 900 млн рублей.

Непогода в Крыму

В течение дня 7 июня в Крыму прогнозировали сильный ливень, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с. В Севастополе в некоторых местах уровень воды превышал один метр, автомобили оказывались затоплены почти по крышу, были подтоплены десятки участков дорожной сети. Сообщалось, что в городе за утро выпало 33 мм осадков - это около месячной нормы.