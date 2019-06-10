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Дело Гайзера

Суд в Москве вернул в прокуратуру материалы в отношении одного из фигурантов дела Гайзера

Речь идет о финансисте Льве Либензоне, который обвинялся в отмывании денег

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений материал по обвинению в отмывании денег в отношении финансиста Льва Либензона, являющегося фигурантом дела бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, передает корреспондент ТАСС.

"Следствием были допущены существенные нарушения, устранение которых на стадии судебного рассмотрения дела невозможно", - огласила определение судья.

Либензон обвинялся в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и участии в организованном преступном сообществе. Обвинение в участии в ОПС с него не снято.

Суд приступил к оглашению приговора в отношении Гайзера и еще 12 фигурантов дела.

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Гайзер, Вячеслав МихайловичРоссияДело Гайзера
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