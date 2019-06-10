Суд приговорил экс-главу Республики Коми к 11 годам колонии

"Вина Гайзера установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами", - огласила приговор судья.

Суд приговорил бывшего чиновника к 11 годам колонии.

"Окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 160 млн рублей", - огласила приговор судья.

Кроме того, 13 фигурантов дела Гайзера приговорены к срокам от 11 лет колонии до пяти лет условно за коррупцию.

"Суд приговорил Чернова к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в 160 млн рублей, Торлопова - к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, Ковзеля - к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, Моторину - к 8,5 года колонии общего режима без штрафа, Кудинова - к семи годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, Малярова - к пяти годам условно, Смешнова - к пяти годам условно, Маращука - к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима, Хрузина - к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима, Третьякова - к пяти годам условно", - сказала судья.

Суд также снял обвинения обвинения в создании организованного сообщества с фигурантов дела, признанных виновными в коррупции.

"Оправдать обвиняемых в создании организованного преступного сообщества по статье 210 Уголовного кодекса РФ", - огласила приговор судья.

Также Гайзер был оправдан по одному эпизоду получения взятки, его бывший заместитель Алексей Чернов - по одному эпизоду о хищениях, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель - по обвинению в получении взятки. Обвиняемый Лев Ливензон был полностью оправдан и освобожден в зале суда.

Защита Гайзера намерена обжаловать приговор суда.

"Гайзер был оправдан по обвинению в создании организованного преступного сообщества, но признан виновным по обвинениям в хищениях и получении взяток. Защита не согласна с этим выводом суда и будет подавать жалобу в Мосгорсуд", - сказала адвокат Дарья Евменина.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) - добавлена позиция защиты Гайзера.