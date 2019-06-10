Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске локализовали

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске Калининградской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 11:23 местного времени (12:23 мск) открытое горение локализовано", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по области Алексей Баранов.

Он отметил, что пожарные расчеты продолжают проливку, площадь пожара составляет порядка 800 кв. м.

В тушении пожара задействовано более 40 человек и 13 единиц техники. Коллегам из Советска помогают пожарные из Черняховска, Краснознаменска, Славска и Немана.

Как сообщалось ранее, в Советске горит лакокрасочный завод на улице Маяковского, 7Б. Он принадлежит компании "Балтик коатингс".

Как сообщал ТАСС глава администрации Советска Николай Воищев, при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали.