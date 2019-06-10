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СК на Алтае возбудил дело после обнаружения ртути в колбасе

Наличие в продукте микрочастиц ядовитого вещества ранее подтвердила экспертиза

ТАСС, 10 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о сбыте не отвечающих требованиям безопасности товаров из-за обнаружения микрочастиц ртути в колбасном изделии в Барнауле, сообщило в понедельник управление СК по Алтайскому краю.

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Ранее сообщалось, что после обращения жительницы Барнаула полиция изъяла из магазинов города партию колбасных изделий из-за подозрения о наличии в них вещества, похожего на ртуть. Образцы были отправлены на экспертизу в контролирующие органы, где в продукте обнаружили микрочастицы ртути.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница города Барнаула приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества - металлической ртути", - говорится в сообщении.

Производителем этих продуктов, предположительно, является ООО "Сибирская Продовольственная Компания" ("СПК"). В компании сообщали ТАСС, что других таких обращений от потребителей не поступало. Компания отозвала партию продукции, передала образцы на экспертизу во внешнюю лабораторию, проверка не выявила отклонений.

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