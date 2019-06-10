Бывшему главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону до 10 августа продлил домашний арест бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому. Об этом ТАСС в понедельник сообщила его адвокат Фатима Какалия.

Полянского подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Советский районный суд города заключил его под стражу до 10 апреля, затем его перевели под домашний арест до 10 мая, далее меру пресечения продлили до 10 июня. "Домашний арест продлили до 10 августа, на два месяца", - сказала Какалия.