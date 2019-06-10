МЧС направило в Тульскую область вертолет для эвакуации попавших в ДТП спасателей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Двоих сотрудников МЧС России, пострадавших в результате ДТП в Тульской области, доставят вертолетом министерства на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"С подмосковного аэродрома Раменское в город Новомосковск Тульской области вылетел вертолет Ми-8 с бригадой медиков отряда "Центроспас", - сказал собеседник агентства.

Двое пострадавших в результате ДТП с колонной МЧС, в которую врезалась фура, находятся в тяжелом состоянии в реанимации в Новомосковской ГКБ. "Медиками будет принято решение о возможной санитарной эвакуации их в больницу в Москву", - сказал собеседник агентства. Ожидается, что их доставят в военный госпиталь имени А. Вишневского.

В 09:35 мск на 201-м километре трассы М-4 "Дон" в машины министерства, направлявшиеся в Керчь и совершившие техническую остановку, въехал большегруз. В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. Их с травмами госпиталпизировали. Два автомобиля сильно повреждены и продолжать движение не могут. Движение по трассе было затруднено, по последним данным, его восстановили по одной полосе.