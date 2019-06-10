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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Источник: в Екатеринбурге завели дело о массовых беспорядках из-за несогласованных акций

По словам собеседника агентства, уголовное дело бесфигурантное
Участники акции против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в центре города, 14 мая 2019 года Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Участники акции против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в центре города, 14 мая 2019 года
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о массовых беспорядках возбуждено после проведения несогласованных акций против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник во властных структурах региона.

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"В первый день беспорядков возбудили дело [по статье 212 УК РФ "Массовые беспорядки"], потому что были провокаторы, ломали забор. Дело бесфигурантное", - сказал источник.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. С момента начала протестов были задержаны 96 человек. 33 участника акции получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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