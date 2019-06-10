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Пропавшего в Саратовской области мальчика нашли мертвым в холодильнике

Следователи проводят проверку

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели ребенка в Александрово-Гайском районе Саратовской области, тело 8-летнего мальчика было обнаружено в холодильнике, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели 8-летнего мальчика в Александрово-Гайском районе", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В сообщении уточняется, что по предварительным данным, ребенок пропал еще 8 июня в селе Канавка. Его мать сообщила о случившемся в правоохранительные органы. На следующий день дядя мальчика заметил в сарае дома ребенка холодильник "Зил". "Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи. Открыв дверцу холодильника, мужчина обнаружил там тело мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Теперь специалистам предстоит провести судебно-медицинское исследование, которое определит причины смерти мальчика. Семья, в которой воспитывался ребенок, по данным следственного управления СК области, на учетах не состоит.

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