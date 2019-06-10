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СМИ: ФСБ задержала заместителя директора предприятия "Горэлектротранс"

"Горэлектротранс" является городским перевозчиком Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора петербургского предприятия "Горэлектротранс" Андрея Ростокина. Об этом сообщает портал "Фонтанка" со ссылкой на источники. 

В самом предприятии корреспонденту ТАСС сообщили, что Ростокин не появляется на работе с конца прошлой недели. 

"Он не выходит на работу с четверга", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Андрей Ростокин является заместителем директора "Горэлектротранса" по экономике и финансам. ТАСС не смог получить оперативный комментарий о его задержании в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Горэлектротранс" - крупнейшее государственное предприятие в Петербурге, городской перевозчик наземным электрическим транспортом. Его работу ежедневно обеспечивают более 11 тыс. сотрудников.

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