Основателя финансовой организации в Перми осудили за хищение более 31 млн рублей

ПЕРМЬ, 10 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Перми приговорил основателя финансовой организации "РостФинанс" к пяти годам лишения свободы за хищение у граждан более 31 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

"Осужден основатель финансовой пирамиды, похитивший у 270 человек более 31 млн рублей. Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению директора финансовой организации "РостФинанс" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), и с учетом позиции государственного обвинения приговорил бизнесмена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, а также взыскал в пользу потерпевших причиненный преступлением материальный вред", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, было установлено, что подсудимый в ноябре 2013 года создал коммерческую организацию "РостФинанс", в которую привлекались денежные средства населения под предлогом принятия на себя обязательств по погашению кредитов граждан в кредитно-финансовых учреждениях и банках, а также их инвестирования в перспективные и доходные организации с целью получения прибыли.