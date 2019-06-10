ФСБ задержала в Крыму восемь подозреваемых в участии в террористической организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым задержали восемь подозреваемых в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ.

Ранее сообщалось, что утром сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией проводят обыски у предполагаемых участников запрещенной в РФ террористической организации в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе.

"Проведены обыски в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе - по местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации. Уточняется, что обыски проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ч .2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").