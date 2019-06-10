Жительница Саратовской области получила 1,5 года условно за угрозы убить директора школы

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Саратовской области приговорил к полутора годам лишения свободы условно женщину, которая взяла в заложники сотрудников школы и детсада, куда ходили ее дети, и угрожала убить их, сообщило в понедельник региональное управление СК.

"Женщина признана виновной по статье 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы двух и более лиц с применением оружия") и статье 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как выяснили следователи, ЧП произошло в феврале. Женщина позвонила классному руководителю одного из своих детей и спросила, где находится ее сын, не вернувшийся из школы после занятий. Как оказалось, ребенок не хотел идти домой, зная, что там находится пьяная мать, и ждал после уроков свою сестру. В ходе беседы учитель заподозрила, что ее собеседница находится в состоянии опьянения, о чем сообщила директору школы. Последняя довела эту информацию до органов опеки.

"Данная семья, в которой воспитывалось четверо детей, состояла на учете как находящаяся в социально-опасных условиях. По месту проживания семьи были направлены заведующая и воспитатель детского сада, а также директор школы, в которой обучались двое ее старших детей. Хозяйка квартиры впустила пришедших в жилище, но потом стала вести себя агрессивно, заперла дверь квартиры и, вооружившись ножом, стала угрожать им убийством", - отмечается в сообщении.

Освободить их удалось только прибывшим сотрудникам полиции. Приговором суда женщине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.