СК просит ареста девятого участника драки в Подмосковье, где был убит экс-спецназовец ГРУ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следователи задержали девятого участника массовой драки в подмосковном Красногорске, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Ранее были арестованы восемь фигурантов уголовного дела: обвиняемый в убийстве безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, граждане РФ Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян и граждане Армении Нарек Степанян, Гамлет Айрапетян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают.

В СК отметили, что следователи совместно с оперативными сотрудниками МВД продолжают мероприятия по задержанию участников драки, личности их всех установлены. "Действиям всех будет дана принципиальная правовая оценка", - отметили в СК, добавив, что следствие заинтересовано в "максимально оперативном завершении предварительного следствия". В пресс-службе подчеркнули, что "все без исключения виновные лица в скором времени предстанут перед правосудием".

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В драке Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, срок следствия по которому установлен до 2 августа 2019 года. Ранее источник сообщил, что в драке могли участвовать около десяти человек.