Мосгорсуд начал слушание дела о шпионаже в отношении гражданина Польши

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский городской суд в понедельник приступил к слушанию уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - сказала представитель суда, уточнив, что дело слушается в общем порядке в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно".

Если суд признает Радзаевски виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.