На Казанском пороховом заводе произошел пожар

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания", - сказал представитель МЧС. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Ему присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет.

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на другие здания нет. На месте работают подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона и специального управления пожарной охраны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, "угрозы пороховым и взрывчатым веществам нет".

Это не первое ЧП на Казанском пороховом заводе за последние несколько лет. 24 марта 2017 года в результате пожара погиб сотрудник противопожарной службы, тогда общая площадь горения составила 400 кв. м, пострадал склад готовой продукции. В том же году на этом же предприятии произошло еще два крупных инцидента со взрывами и пожарами: 16 июня и 22 ноября. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Ростехнадзор в 2016-2017 годах неоднократно заявлял о претензиях к руководству и сотрудникам предприятия из-за нарушений промышленной безопасности.

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