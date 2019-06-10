В суде Киева зачитали обвинительный акт Вышинскому

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения в понедельник зачитала в суде Киева в полном объеме обвинительный акт главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Сегодня был полостью зачитан обвинительный акт, следующее заседание назначено на 18 июня 17:00", - сказал он, комментируя итоги заседания Подольского районного суда Киева. Доманский сообщил, что на следующем заседании будет выясняться позиция обвиняемого по данному обвинительному акту. "На следующем судебном заседании будет уточнено отношение к данному обвинительному акту самого Кирилла, считает ли он его понятным и признает ли он свою вину. Кроме того, будет определяться процедура, по которой будет проводиться непосредственно само слушание по делу", - сказал адвокат.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия.