На Казанском пороховом заводе ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 17:14 мск - ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 300 кв. м, сейчас проводится проливка. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. На месте работают 93 человека, используется 32 единицы техники.

По данным МЧС, на территории завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания.

Это не первое ЧП на Казанском пороховом заводе за последние несколько лет. 24 марта 2017 года в результате пожара погиб сотрудник противопожарной службы. Тогда общая площадь горения составила 400 кв. м, пострадал склад готовой продукции. В том же году на заводе произошло еще два крупных инцидента со взрывами и пожарами - 16 июня и 22 ноября. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Ростехнадзор в 2016-2017 годах неоднократно заявлял о претензиях к руководству и сотрудникам предприятия из-за нарушений промышленной безопасности.

В новость были внесены изменения (17:31 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.