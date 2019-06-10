Десять населенных пунктов Омской области оказались подтоплены из-за дождей

ОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Около 80% грунтовых дорог и десять населенных пунктов оказались подтоплены в Называевском районе Омской области, где после проливных дождей был введен режим ЧС. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник отдела строительства, транспорта и ЖКХ района Александр Крысальный.

"Пока нам поступила информация о подтоплениях в десяти населенных пунктах. В основном это придомовые территории, но кое-где вода и в домах. И сегодня в непроезжем состоянии находятся 80% грунтовых дорог и даже ряд отрезков дорог с твердым покрытием. Так, по одной дороге, которая ведет к 10 населенным пунктам, может проехать только техника высокой проходимости", - сказал Крысальный.

Он подчеркнул, что это населенные пункты в непосредственной близости от озер. "В каждом подтоплено от 5 до 27 домовладений. Надо понимать, что для населения зачастую огороды и содержание скотины является единственным источником заработка. А когда хозпостройки и огороды стоят в воде, заниматься этим невозможно", - сказал представитель муниципальных властей.

По словам Крысального, в настоящий момент формируется заявка в областное правительство о причиненном паводком ущербе и необходимых средствах для его устранения. В пресс-службе администрации Омской области ТАСС рассказали, что во вторник состоится заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, на котором будут утверждены все необходимые меры.

В Называевском районе в 73 населенных пунктах проживает почти 21 тыс. человек.