В Госдуме считают, что отсутствие следов наркотиков у Голунова вызывает серьезные вопросы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Отсутствие следов наркотиков на срезах ногтей и руках корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова вызывает вопросы к деятельности правоохранительных органов, на которые общественность в ближайшее время должна получить ответы. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, возникший в связи с задержанием Голунова "резонанс обязывает правоохранительные органы абсолютно безупречно и прозрачно провести процедуру и процесс, которые могли бы довести дело до суда непредвзято". "Те сообщения, которые появляются в СМИ, что у человека нет ничего [наркотиков] в крови - это бог с ним, учитывая, что его подозревают в распространении. Но то, что у него нет (и это уже показала экспертиза) следов на срезах ногтей и на руках, вызывает такое количество вопросов к достоверности, что очень хочется услышать на них ответы", - продолжил депутат.

"Считаю, что эти вопросы справедливы и обоснованы, - подчеркнул Боярский. - Очень рассчитываю, что в ближайшее время широкая общественность получит на них ответы". "Так работать нельзя", - добавил он, комментируя действия правоохранительных органов.

Депутат просит прояснить, на каких основаниях журналисту инкриминируется статья "Распространение наркотических средств". "Если его вели полгода, дилетанту понятно, что тогда его можно было взять в самый ответственный момент. А если у него нашли запрещенные вещества в рюкзаке и на руках нет следов, то это означает, что либо он сумасшедший профессионал, либо надо рассматривать в том числе возможность того, что наркотики были подброшены", - считает Боярский. Он не стал при этом исключать, что наркотики Голунову могли быть подброшены "теми, в отношении кого он вел свое профессиональное журналистское расследование".