В Ульяновске утонули двое абитуриентов из Египта

УЛЬЯНОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Двое граждан Египта утонули в Ульяновске, упав в Волгу в запрещенном для купания месте. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"Утонули двое граждан Египта, 1997 и 1998 годов рождения, которые прибыли в Ульяновск для поступления в один из университетов", - отмечается в сообщении.

По информации очевидцев, которой располагает пресс-служба администрации, компания из шести человек отдыхала в районе лодочных гаражей. Двое мужчин спустились по бетонной дамбе и, поскользнувшись, скатились в воду.

По данным администрации, трагедия произошла 9 июня рядом с Императорским мостом, в районе дамбы - лодочной станции. Это место запрещено для купания.

Тела утонувших граждан Египта обнаружили в понедельник. Они переданы сотрудникам оперативно-следственной группы.