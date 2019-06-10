СМИ: французские таможенники изъяли около 400 кг метамфетамина

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники французской таможни перехватили следовавший по территории республики в Германию грузовик, в кузове которого находилось около 400 кг метамфетамина. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, таможенники обратили внимание на то, что фура, которая якобы перевозила части дверных рам, была оборудована холодильной установкой. За рулем грузовика находился 42-летний испанец, которому в настоящее время предъявлены обвинения в незаконной транспортировке наркотических веществ. По его словам, о содержании груза ему было неизвестно.

Как уточняется, метамфетамин был упакован в 67 пластиковых пакетов, общая масса которых составила 391,24 кг. "Мы нанесли значительный удар по наркотрафику", - сообщил представитель таможни, подчеркнув, что за весь 2018 год таможня смогла перехватить лишь 237 кг.