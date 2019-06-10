В СПЧ заявили о необходимости добиться истины в деле Титиева

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствует условно-досрочное освобождение главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, но считает, что нужно добиваться истины в его деле.

Ранее Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание.

"Я могу это только приветствовать. Пока пусть он будет дома, это уже хорошо. А добиваться истины в его деле все равно нужно будет", - сказал Федотов ТАСС.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".