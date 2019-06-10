Адвокат Бадамшин будет защищать журналиста "Медузы" Голунова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в попытке сбыта наркотиков корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов отказался от адвокатов правозащитной организации "Агора", его интересы будут представлять адвокат Сергей Бадамшин и его коллега.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Да, я буду защищать Голунова, вместе со мной в деле будет также наш адвокат Олег Елисеев", - сказал Бадамшин, представляющий интересы организации "Правозащита Открытки".

Судья Никулинского районного суда 8 июня постановил отправить Голунова под домашний арест до 7 августа по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.