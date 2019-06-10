Хинштейн сообщил о передаче дела журналиста Голунова в СК

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы передала дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ по Москве, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"По моему обращению Мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело И. Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР", - написал он в понедельник в своем Twitter.