СК опроверг передачу уголовного дела журналиста Голунова из полиции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет опровергает передачу ведомству уголовного дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова из полиции.
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало", - сказала Петренко.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил в своем Twitter, что по его обращению дело передано в столичный главк СК.
Комментарием прокуратуры ТАСС не располагает.