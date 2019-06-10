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Дело против журналиста Ивана Голунова
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СК опроверг передачу уголовного дела журналиста Голунова из полиции

Ранее эту информацию распространил депутат Александр Хинштейн
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет опровергает передачу ведомству уголовного дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова из полиции.

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Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало", - сказала Петренко.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил в своем Twitter, что по его обращению дело передано в столичный главк СК.

Комментарием прокуратуры ТАСС не располагает.

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