СК опроверг передачу уголовного дела журналиста Голунова из полиции

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

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Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало", - сказала Петренко.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил в своем Twitter, что по его обращению дело передано в столичный главк СК.

Комментарием прокуратуры ТАСС не располагает.