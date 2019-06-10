Мосгорсуд отменил решение об аресте почти 4,5 млн рублей на счетах Абызова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отменил решение райсуда об аресте почти 4,5 млн рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова, арестованного по делу о мошенничестве, и направил материалы на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказал собеседник агентства.

В суде отметили, что постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится порядка 4,3 млн рублей.

Ранее также были арестованы другие счета Абызова. 1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства обвиняемого на сумму более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля - два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.