Экс-главу СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Возглавлявший семь лет управление СК по Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан по делу о покушении на губернатора. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она не назвала фамилию задержанного, но, как сообщили источники ТАСС, это генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев, возглавлявший следственное управление СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности указом президента. Новым руководителем СУ СК РФ по Волгоградской области стал Василий Семенов, до этого руководивший управлением СК по Астраханской области.

Ночью 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. Следователи СК в Волгоградской области возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Следствие установило, что на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, было еще несколько заметных преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования с Ремезовым на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия "Центральный рынок", с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера преступной группы, проблемы которого решались исключительно силовыми приемами: путем причинения тяжких телесных повреждений и сожжения дорогостоящего имущества.

Ремезова задержали при поддержке центрального аппарата ФСБ. Один из его сообщников два года назад выехал в США, где, по данным оперативных служб, отбывает наказание за совершенное уже там преступление, еще двое членов преступной группы отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену по распоряжению Ремезова. Следствием получены объективные данные, свидетельствующие о причастности злоумышленников к инкриминируемым им преступлениям. Центральный районный суд Волгограда 5 апреля заочно арестовал Ремезова, что предполагает его содержание под стражей сроком на два месяца с момента задержания (этот срок истекает 23 июля).