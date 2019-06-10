МВД проводит с Голуновым следственные действия по делу о наркотиках

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление (ГСУ) Главного управления МВД по Москве проводит следственные действия с журналистом интернет-издания "Медуза" Иваном Голуновым, обвиняемым в покушении на сбыт наркотических средств.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас Голунов находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что дело в отношении журналиста было возбуждено УВД по Западному административному округу столицы. Но в субботу оно было передано для расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве.