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Дело против журналиста Ивана Голунова
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МВД проводит с Голуновым следственные действия по делу о наркотиках

Сейчас журналист находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление (ГСУ) Главного управления МВД по Москве проводит следственные действия с журналистом интернет-издания "Медуза" Иваном Голуновым, обвиняемым в покушении на сбыт наркотических средств.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас Голунов находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что дело в отношении журналиста было возбуждено УВД по Западному административному округу столицы. Но в субботу оно было передано для расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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