Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

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Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.

"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.

В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.

В новость были внесены изменения (21:50 мск) - добавлена информация по тексту.