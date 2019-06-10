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Дело против журналиста Ивана Голунова
Обновлено 

Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

Журналиста интернет-издания "Медуза" обвиняют в попытке сбыта наркотиков
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки.

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Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.

"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.

В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.

В новость были внесены изменения (21:50 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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