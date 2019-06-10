Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки.
Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.
"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.
В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.
В новость были внесены изменения (21:50 мск) - добавлена информация по тексту.