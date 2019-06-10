Спасатели извлекли из грунта в центре Севастополя 3 кг ртути

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб извлекли из грунта во дворе дома в центре Севастополя около 3 кг ртути и вывезли более 1 т зараженной земли. Об этом сообщила в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"На своем участке в зоне частного сектора по улице Хрущева владелец при проведении земельных работ заметил, что из почвы сочится вещество, по внешним признакам напоминающее ртуть. Всего на месте было собрано и передано на утилизацию около 3 кг ртути и свыше 1 т грунта, содержавшего ртуть", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, около места обнаружения ртути была превышена предельная концентрация вещества. Между тем, вдыхание паров этого металла является опасным для здоровья и жизни человека.

Первая заявка поступила еще 2 июня. Спасатели, прибыв на место, обнаружили в выкопанной владельцем участка яме капли ртути. Мужчина самостоятельно собрал около 500 г металла, но позднее ртуть проявилась на раскопанном грунте снова.

Инцидент был вынесен на обсуждение комиссии по чрезвычайным ситуациям Севастополя, после чего в течение четырех дней, до 10 июня, проводились работы по демеркуризации участка.

"Были задействованы все дежурные смены специализированного отряда. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалась аварийно-спасательная часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ. Исследования производила также лаборатория Росприроднадзора. Одну за одной извлекали сотрудники спецотряда тысячи ртутных капель из слоев почвы - процесс кропотливый, трудоемкий, требующий невероятной собранности и концентрации, однако благодаря профессионализму и упорству севастопольских спасателей масштабная задача выполнена в полном объеме", - добавили в ведомстве.