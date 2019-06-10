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Дело против журналиста Ивана Голунова

Москалькова ожидает получения документов и жалоб от адвоката Голунова для изучения

Уполномоченный по правам человека отметила, что право на защиту журналиста должно соблюдаться максимально скрупулезно

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ждет от адвоката журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, документов и жалоб по данному делу.

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Об этом омбудсмен в понедельник заявила в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Детали можно тогда изучить и оценить, когда ты познакомился с процессуальными документами. Мы договорились с адвокатом, что она подвезет мне документы и свои жалобы, позицию по тем вопросам, которые она хотела бы поднять. И я буду это изучать, тогда можно о чем-то говорить", - сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что право на защиту Голунова должно соблюдаться "максимально скрупулезно", как это предусматривается уголовно-процессуальным кодексом.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело против журналиста Ивана Голунова
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