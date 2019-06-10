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Дело против журналиста Ивана Голунова
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На пакетах с наркотиками, имеющих отношение к делу Голунова, нашли ДНК нескольких человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Образцы ДНК нескольких человек найдены на пакетах с наркотиками, имеющих отношение к делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник пресс-службе столичного главка МВД.

"На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками", - сказал собеседник агентства.

Полиция сразу опубликует итоги экспертизы образцов ДНК с пакетов с наркотиками, связанных с делом Голунова, которая завершится во вторник.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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