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Инцидент с жесткой посадкой вертолета в Нью-Йорке произошел в закрытом для полетов районе

Кроме того, инцидент произошел в непосредственной близости от Trump Tower, где во время поездок в Нью-Йорк останавливается президент США Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Район в центре Манхэттена, где в понедельник вертолет совершил жесткую посадку на крышу небоскреба, закрыт для полетов авиации. Об этом сообщил телеканал News 1 со ссылкой на представителей Федерального авиационного управления США.

По информации телеканала, вертолет Augusta-109 совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания на перекрестке Седьмой авеню и 51-й улицы в средней части Манхэттена, в непосредственной близости от башни Trump Tower, где во время поездок в Нью-Йорк останавливается президент США Дональд Трамп.

Ранее сотрудник пресс-службы полиции Нью-Йорка сообщил корреспонденту ТАСС, что в результате жесткой посадки вертолета погиб один человек. В полиции не уточнили, идет ли речь о погибшем пилоте. Представители правоохранительных органов также не располагают на данный момент информацией о том, были на борту вертолета пассажиры.

Как сообщила пресс-служба полицейского управления Нью-Йорка, пожар, возникший на крыше небоскреба после инцидента, потушен. Президента США Дональда Трампа оповестили об инциденте.

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